Bonus benzina per i redditi più bassi | l’ipotesi social card

(Di martedì 29 agosto 2023) Nessun taglio delle accise ma contro il caro, che nel mese di agosto ha fatto registrare una nuova impennata tornando stabilmente sopra i due euro al litro, il Governo starebbe valutando un’altra carta sulla falsariga della‘Dedicata a te’ con un buono carburante una tantum da 150 euro destinato aipiù. Del, sempre più concreta, ha parlato sia il ministro dell’Impresa e del Made in Italy Alfonso Urso, sia il collega all’Agricoltura Francesco Lollobrigida.La misura andrebbe a sostituire in parte il taglio delle accise, più volte bocciato da diversi esponenti del Governo perché andrebbe a costare circa 13 miliardi di euro, una somma oltre le capacità della legge di Bilancio in arrivo in autunno. “Oggi non si può fare” ...

