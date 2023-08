Bonus benzina da 150 euro | cos’è la Social card per i carburanti e chi la riceverà

(Di martedì 29 agosto 2023) Non ci sarà il taglio delle accise sul carburante. Il governo non vuole misure emergenziali. Allora l’ipotesi più probabile è di puntare su un, una sorta didestinata solamente ai. Si vuole replicare il modello della carta Dedicata a te, con un importo da 150: l’aiuto sarebbe così rivolto solamente ai redditi più bassi. Il nuovo sostegno potrebbe essere introdotto con la manovra. Entriamo nel dettaglio. A chi andrebbe ilL’ipotesi è che lasia rivolta solamente ai redditi più bassi, forse solo quelli al di sotto dei 25miladi reddito. Per un’operazione del genere servirebbero circa 2 miliardi di, che si potrebbero trovare anche ...

