Bonucci separato in casa alla Juve | ecco la verità Allegri

"Con Leo siamo stati chiari già da febbraio" Il "caso" resta aperto. L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in una intervista esclusiva per il format Dazn Heroes ha raccontato ...Situazione che resta tesa in casa Juventus per quanto riguarda Leonardo, fuori rosa per la società bianconera ma ancora non ceduto e dunquein casa contro la stessa volontà del difensore. E secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'avvocato ...Le parole di Allegri, la risposta di. Non si rasserena il clima tra l'allenatore della Juventus e l'ex capitano, ormaiin casa e fuori dal progetto tecnico del club. I due, protagonisti degli ultimi successi dei ...

Roma, riallacciati i contatti con Bonucci: si riflette sull’ingaggio Calcio in Pillole

Tra Leonardo Bonucci e la Juventus è in atto un contenzioso in merito alla risoluzione contrattuale del difensore con la società bianconera ...Il contratto di Bonucci con i bianconeri è in scadenza nel 2024, ma tutto fa pensare che le strade di calciatore e club si possano separare a breve. Sul classe 1987 non solo l'Union Berlino: con la ...