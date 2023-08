Bonucci Lazio | ore decisive | cosa serve per il trasferimento

(Di martedì 29 agosto 2023), sono oreper capire la volontà del difensore in uscita dalla Juve: eccomanca Sono orein casaper il possibile arrivo di Leonardo. Secondo quanto riferisce infatti Il Messaggero, il centrale sta aspettando i biancocelesti con Lotito convintissimo dell’esperienza e della mentalità che l’ex Milan porterebbe nello spogliatoio. Il patron avrà dunque un colloquio con Sarri per convincerlo a dare il definitivo via libera: il tecnico ha ancora dei dubbi legati alla possibile rottura degli equilibri in spogliatoio. Sullo sfondo restano Union Berlino e Genoa.

, Union Berlino,e Genoa attendono alla finestra Nelle settimane scorsesembrava orientato ad attendere la, ma oggi le possibilità di vedere Leo in biancoceleste sembrano ...Leonardoè corteggiato da, Roma e ora anche Genoa. Ma l'ex capitano bianconero ha un contratto da 6,5 milioni di euro in scadenza il 30 giugno 2024 e chiede che venga rispettato. La Juve insiste ...Il primo, classe '89, il secondo, classe '90, hanno annichilito il centrocampo della, dimostrando che la qualità nel calcio non va mai in pensione e ancora una volta regalando a tutti la ...

Lazio, Bonucci vuole i biancocelesti: i dubbi di Sarri e le speranza azzurre del difensore TUTTO mercato WEB

La Lazio non si ferma a Mattéo Guendouzi: nuovi contatti per Leonardo Bonucci, fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri alla Juventus. Sul classe 1987 c'è anche il Genoa, che ci pensa come ...A pochi giorni dalla fine del mercato estivo, la situazione del centrale è in stallo: la Lazio insiste, ma Genoa e Union non sono tagliate fuori. Tra le questioni più spinose dell'estate c'è ...