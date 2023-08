Bologna Tram | il Mef assegna 50 milioni di euro al Comune per gli extra costi della Linea Verde

(Di martedì 29 agosto 2023) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze hato 50diper glidela seguitorichiesta di finanziamento delattraverso il FOI (Fondo Opere Indifferibili), dedicato agli interventi PNRR. “Siamo soddisfatti per il riconoscimento di queste risorse, che avevamo chiesto negli scorsi mesi, per fare fronte all’incremento dei prezzi dei materiali e dell’energia – commenta l’assessora alla Nuova mobilità Valentina Orioli -. Risorse che, insieme alle modifiche al progetto, ci consentiranno più agevolmente di rispettare i tempi stringenti previsti per la realizzazione delle ...

Dal capolinea Sud, posto nel centro di in via dei Mille, il tracciato interesserà via dell'Indipendenza, via Matteotti e via Ferrarese, sovrapponendosi alla Linea Rossa fino a piazza dell'...

(FERPRESS) – Bologna, 29 AGO –Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha assegnato 50 milioni di euro per gli extra costi della Linea Verde del tram a seguito della richiesta di finanziamento del ...