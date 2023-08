Bocchino | scintille a “In Onda” | “Perché volete togliere i diritti politici ad Arianna Meloni?” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 agosto 2023)a “In”. Ad Italo, direttore editoriale del Secolo d’Italia” tocca fronteggiare il “plotone d’esecuzione” allestito dai conduttori Aprile e Telese su un doppio fronte: le critiche al ruolo diall’interno di FdI. E le critiche che l’ex direttore de l’Economist – quotidiano di proprietà di John Elkann ha rivolto al governo italiano defindolo in crisi e lacerato dal “fuoco amico”. Ma non è serata per i conduttori,li travolge fatti e dati balla mano. Soprattutto mettgendo gli interlocutori davanti considerazioni difficlmente contestabili. Da giorni c’è un accanimento mediatico contro la sorella del premier: si è voluto sancire un ruolo che svolgeva da anni – fin da ragazza- all’interno di FdI. Opposizioni e quotidiani di riferimento hanno ...