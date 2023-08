"Gli utenti residenti in Russia possono fare trading suP2P solo in valuta fiat in rubli. Qualsiasi altra valuta fiat è vietata", ha affermatoShiba Memu (SHMU) Chancer (CHANCER) AltSignals (ASI) Metacade (MCADE)Coin (BNB) Chainlink (... L'intelligenza artificiale di Shiba Memu non sisolo al marketing, ma osserva anche con ...i prelievi in Europa per problemi con il provider di pagamenti Nel messaggio del servizio clienti, poi cancellato,ha dichiarato che i prelievi non andati a buon fine sono ...

Binance limita le transazioni in rubli ai clienti russi Globalist.it

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha dichiarato lunedì di aver vietato agli utenti con sede in Russia di fare trading in tutte le valute eccetto il rublo.L’uso del rublo russo su Binance P2P è stato limitato ai cittadini russi residenti nel Paese. La borsa di criptovalute Binance continua a introdurre ulteriori restrizioni per i clienti russi sulla sua ...