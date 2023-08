Bimba caduta dal balcone a Torino | verso un provvedimento di tutela per lei e la madre

(Di martedì 29 agosto 2023) Ha uno strascico amaro la storia delladi 4 anni che,da unal quinto piano di un appartamento di, è stata afferrata e salvata da un passante. La procura per i Minori dichiederà al Tribunale undinei confronti della piccola e della. La procuratrice Emma Avezzù sta analizzando le relazioni delle forze dell’ordine e dei sanitari, per poi richiedere ilperché vadano in una struttura protetta. Non si tratterà di una richiesta di allontanamento, secondo gli elementi emersi fino ad ora. Si tratta di un“adella bambina e non solo”, spiegano fonti vicine alla procura. I genitori hanno dichiarato che si trovavano ...

Frida, la bambina caduta dal balcone a Torino: ora si muove la procura dei minori, verifiche sui genitori. Poco più tardi è tornata la madre, una trentina di anni. La visita all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove la piccola, caduta dal quinto piano del suo palazzo tra le braccia del giovane, è in osservazione.

Chi è Mattia Aguzzi, “l’eroe per caso” che ha salvato la vita ad una bimba di quasi 4 anni mentre cadeva dal balcone di un palazzo a Torino. L’uomo, proprio in questi giorni, è al centro della cronaca ...Secondo alcune fonti informate, potrebbero essere poste in una struttura protetta la piccola di tre anni e la madre ...