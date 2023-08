Biden annuncia piano taglia-prezzi | Basta riempire tasche Big Pharma

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos Salute) - "Nessun anziano dovrebbe essere costretto a pagare più del dovuto farmaci salvavita perledi Big. La mia amministrazione comunica i primi 10 farmaci selezionati per la negoziazione deidi Medicare. Stiamo mettendo fine ai giorni in cui dovevi decidere se acquistare le medicine o mettere il cibo in tavola". Così il presidente degli Stati Uniti, Joesu X, l'ex Twitter, ilper ridurre il prezzo dei farmaci, postando la lista dei primi dieci che saranno oggetto di trattativa. L'elenco comprende Eliquis, anticoagulante di Bristol Myers Squibb; Jardiance, antidiabetico di Boehringer Ingelheim/Eli Lilly; Xarelto, antitrombotico di Bayer/Johnson & Johnson; Januvia, antidiabetico di ...

Usa, da Biden attacco a Big Pharma: annunciato il piano per ridurre il costo dei farmaci TGCOM

