Biasin | «Pavard? Si decide oggi! Schuurs non c’entra una mazza»

(Di martedì 29 agosto 2023)si esprime sul caso. Oggi è la giornata chiave per averlo definitivamente all’Inter. L’alternativa si chiamadel Torino ULTIMA CHIAMATA ? Fabrizio, a Sportitalia.com, sulla vicenda Benjamin: «Inter e, capitolo 455435. La faccenda è arcinota: i dirigenti di Bayern sono pronti a far partire il francesino, Tuchel ancora no, attende un ricambio all’altezza. Il problema è che i giorni per chiudere l’affare scarseggiano. Anzi, è arrivato l’ultimatum: o si chiude oggi alle 15 o salta tutto. L’Inter ragiona sull’alternativa, probabilmentedel Toro ma: 1) Cairo non regala nulla, figurati un titolare a tre giorni dalla fine del mercato. 2)è un gran bel difensore ma con...

Sull'argomentoha voluto dire la sua Fabrizio; 'E' fondamentale in chiave scudetto, l'Inter deve prenderlo'. Dichiarazioni importanti nei confronti di un giocatore che andrebbe a ...I giorni passano enon è ancora diventato un calciatore dell' Inter . Il francese ormai è ai margini della rosa ... scatenando la reazione ironica di Fabrizio. Il giornalista del ...Tuchel blocca: ' Inter in difficoltà 'ha poi parlato dell'ultimo colpo di scena sul caso Lukaku . " Non avrei mai potuto immaginare nulla di quello che è successo quest'estate sul ...

Biasin: "Pavard perfetto per completare la rosa. Tuchel osso duro ... L'Interista

L'Inter, in questa stagione, punta forte al campionato e per vincere lo scudetto ha bisogno di un giocatore in particolare ...Fabrizio Biasin a Pressing ha sottolineato le difficoltà che l’Inter sta incontrando per acquistare Pavard e quelle che ci sarebbero eventualmente per prelevare Schuurs dal Torino. “Vorrei Pavard ...