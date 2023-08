Berrettini-Humbert oggi in tv | orario | canale e diretta streaming US Open 2023

(Di martedì 29 agosto 2023) Matteose la vedrà contro Ugonel primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Il romano arriva all’appuntamento con buone sensazioni. Agli ottavi di finale raggiunti a Wimbledon, infatti, ha fatto seguire delle discrete prestazioni nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. Adesso non ha un compito facile all’esordio contro il francese. Quest’ultimo è un giocatore sempre molto pericoloso in queste condizioni per via delle sue traiettorie mancine., tuttavia, lo ha sconfitto in tutti e due i precedenti (5-0 il bilancio dei set). Motivo per cui sarà proprio il bombardiere azzurro a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è un eventuale secondo turno contro uno ...

Berrettini-Humbert, US Open 2023: quando si gioca, orario, programma, tv, streaming OA Sport

Berrettini-Humbert è la partita valida per il primo turno degli US Open. In palio i 32esimi contro uno tra Schwartzman e Rinderknech. Si gioca martedì 29 agosto con diretta TV e streaming su ...Nella notte tra martedì e mercoledì poi ci saranno i debutti di Sinner (contro Hanfmann) e Alcaraz (contro Koepfer) ...