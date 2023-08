Bergomi | «Lukaku aveva fiducia di Inzaghi Scelte giuste»

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023) Romeluè sempre più vicino alla Roma. A Sky Sport Beppeha parlato del suo rapporto con Simonee la decisione di non tornare all’Inter dopo la panchina in finale di Champions League lo scorso anno. RAPPORTO DIFFICILE – Beppesi è espresso in questo modo su Romelue sulla decisione di snobbare l’Inter per trasferirsi alla Roma: «Non cambio idea su. Nel nostro campionato chi ha un fisico possente rende sempre molto, in qualsiasi ruolo. Per la Roma è un ottimo acquisto. Al netto delle chiacchiere di quest’estate. Per un giocatore è limitante sapere di giocare solo se avverte grande. Lada parte dice l’. Simone lo conosco bene. Ma lo scorso anno ha ...