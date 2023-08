Benzema si fa male poi si ferma con un tifoso a firmare la maglia del Real Madrid

(Di martedì 29 agosto 2023) L’Al-Ittihad vince per 3-0 in trasferta ad Al-Wehda, ma perde uno dei sui grandi protagonisti. Kariminfatti è stato costretto ad abbandonare il campo al 42? del primo tempo, sul risultato di 0-0, a causa di un problema di natura muscolare alla coscia sinistra. Prontamente sostituito da Nuno Espirito Santo, si è accomodato dolorante in panchina dove gli è stata immediatamente applicata la borsa del ghiaccio.ha collezionato, ad oggi, 4 presenze ufficiali con l’Al-Ittihad: 1 gol e 2 assist. Nonostante l’infortunio, dopo il match, l’ex calciatore delnon ha resistito all’impulso dila sua exad unche gliel’ha sventolata all’uscita degli spogliatoi Alors qu’il prenait la direction de la sortie, Karim ...

...nei risultati se non cheè ancora a secco di gol con l'Al Ittihad Nella quarta giornata del campionato della Saudi Pro League poche sorprese nei risultati se non chesi è fatto...Come è stato per Ronaldo, Neymar,e via decrescendo. Sono scelte legittime e personali. ... Ora invece suona. Come una guida che, in mezzo alla bufera, abbandona il suo gruppo per mettersi ...... Neymar,, Kanté e Koulibaly sono una cosa , mentre Gabri Veiga è un'altra cosa . Ed è un'altra cosa oggi, ma soprattutto domani. Non a caso, viene da dire, Toni Kroos ci è rimasto. Ed è ...

Karim Benzema, Franck Kessie e Sergei Milinkovic-Savic protagonisti nel bene e nel male nella terza giornata della Saudi Pro League. Se l'attaccante francese e il centrocampista ivoriano ...