«Bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv | o dai promoter che ci cascano Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più»

Leggi su iodonna

(Di martedì 29 agosto 2023) Marracash non ci sta. Finito nel discorso di Morgan, tra insulti e turpiloquio, durante uno spettacolo al Parco archeologico di Selinunte, in provincia di Trapani, il rapper ha risposto via social senza tanti giri di parole: «Non mimai più». Ecco che cosa è successo. Morgan furioso con il pubblico: «Bifolchi, cogl…». Poi l’insulto omofobo X Leggi anche ...