Belen | la foto hot in lingerie infiamma i fan | «Azz» Il dettaglio di Elio nel video sexy non passa inosservato

(Di martedì 29 agosto 2023)Rodriguez è tornata a far parlare di sé pubblicando due post molto sensuali. In uno dei quali potrebbe anche apparireLorenzoni. Ma andiamo con ordine.Ieri, 28...

... tra i due corre solo una bell'amicizia, a testimoniare le sue parole sono proprio le...Rodríguez, è stata fotografata in più di un'occasione in compagnia dell'imprenditore Elio Lorenzoni, ...... Il messaggio così pubblicato sembra un chiaro riferimento agli haters che si sono scatenati controRodriguez dopo la pubblicazione dellein coppia con Lorenzoni . Per scoprire se davvero ...ed Elio: lea cavallo e la vacanza ad Albarella Questa presunta frequentazione tra Elio esembrerebbe procedere a gonfie vele. Al di là del battesimo, la showgirl , solo qualche ...

Belen, lo sfogo social dopo le foto a cavallo con Elio Today.it

Belen Rodriguez non ha più paura ed esce allo scoperto con Elio Lorenzoni, il suo nuovo fidanzato. Dopo le presentazioni in famiglia e ai piccoli Santiago e Luna, Belen ...Belen Rodriguez si è mostrata con un nuovo abito bianco: eccola, bellissima, dopo la rottura con Stefano De Martino.