Beatrice Luzzi | chi è la concorrente del Grande Fratello 2023 | fa un lavoro completamente nuovo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 29 agosto 2023) IlVip è ormai alle porte e a poco a poco si sta definendo il cast del reality show più famoso d’Italia. Dopo Alex Schwazer, il secondo personaggio annunciato per entrare a far parte della celebre casa è, attrice romana sulla cresta dell’onda da diversi anni. Diamo un’occhiata al percorso professionale e personale di una valida interprete televisiva, teatrale e cinematografica. Le origini diNata a Roma il 14 novembre 1970,si è diplomata presso il Liceo Terenzio Mamiani e laureata in Scienze Politiche presso la Sapienza. Dopo due anni di studio a Bruxelles, imprime una svolta importante al proprio percorso professionale e inizia a cimentarsi in qualità di attrice. Prende parte agli ...