BCS | spostamento sedi causa maltempo | le variazioni

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La data di Geolier era stata fissata per il 31 agosto ma c’è un ulteriore rinvio. Non è facile spostare un concerto, sia per i vari problemi organizzativi, sia perché l’artista ha tantissimi altri impegni. Io sinceramente non posso fare il programma badando ai cartelloni di tutte le rassegne dei comuni del Sannio”. E’ quanto affermato dal direttore artistico di ‘Città Spettacolo’, Renato Giordano, durante la conferenza stampa di stamane dopo le numerose polemiche adellodel concerto di Geolier. Il programma ha subito delle modifiche adele l’organizzazione è finita al centro delle critiche per aver fissato la data del live in concomitanza con la Notte Bianca di San Giorgio del Sannio (leggi qui). “A San Giorgio dico: fate l’evento il 31 tanto noi non lo ...