Bastoni si conferma secondo regista | numeri irreali da Cagliari-Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023) Alessandroinregala conferme nella qualità di impostazione. Un’altra prova magistrale per il 95 nerazzurro con il pallone tra i piedi. CRESCITA COSTANTE – Parlare bene di Alessandronon fa più molta notizia. Il difensore classe 1999 dell’è ormai un leader conclamato dei nerazzurri (quarto per presenze in rosa, con 166 totali). E il suo contributo alla qualità della manovra è una certezza assoluta.è ildietro ad Hakan Calhanoglu, e anche la gara di ieri lo. CENTRO DI GIOCO – In, dove rimane in campo dall’inizio alla fine,tocca in totale 122 palloni (fonte: report della Lega Serie A). “Solo” 5 ...