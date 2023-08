Bandiera ucraina sulla riva sinistra del Dnipro | procede la controffensiva di Kiev

Le forze ucraine sembrerebbero aver consolidato una posizione sulla sponda orientale del fiume Dnipro, nella parte occupata regione di Kherson, in una zona in cui la difficoltà di spostare uomini e ......, il Gru, l'intelligence militare di Kiev, ha comunicato che un commando ucraino è sbarcato in Crimea per un'azione dimostrativa issando sul territorio della penisola lagiallo - ...... ma la pace si raggiunge facendo scelte politiche lungimiranti che creino nuovi equilibri, senza dimenticare che l'Ucraìna non può sedersi al tavolo della pace sventolando ladella resa (...

La bandiera ucraina issata sulla sponda orientale del Dnipro - Video RaiNews

I miltari dell'esercito di Kiev hanno issato la bandiera dell'Ucraina sulla riva sinistra del Dnipro occupata dai russi, nella regione di Kherson, precisamente sopra gli edifici dell'insediamento di ...Ma la bandiera alzata sulla testa di ponte del Dnipro, documentata da un filmato apparso sul web, non è l’unico evento positivo per Kiev. L’esercito ucraino infatti avanza verso Bakhmut tanto da aver ...