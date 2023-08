Bacio alla calciatrice | anche l’Onu contro Luis Rubiales

(Di martedì 29 agosto 2023). E la procura di Spagna apre un’inchiesta. Non accenna a sgonfiarsi il caso che vede nell’occhio del ciclone il presidente (sospeso) della Federcalcio spagnola (Rfef)per ilsulle labbra – non consensuale –giocatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione dei Mondiali di calcio femminili, vinti dRoja. Iltra il presidente della Federcalcio spagnola e laJennifer Hermoso (Instagram)Il numero uno della Rfef è stato sospeso dFifa per 90 giorni e pure il governo spagnolo ha denunciato con forza la sua condotta e ...

In Spagna fa ancora discutere il bacio del presidente della Federcalcio Luis Rubiales alla giocatrice Jennifer Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, bacio che la stessa ...