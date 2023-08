Avete trovato un ragazzo in vacanza? Ecco come capire se si tratta di una cotta estiva o vero amore

Leggi su dilei

(Di martedì 29 agosto 2023) L’estate è ormai giunta al termine e le giornate dorate si trasformano in ricordi scintillanti. Non riusciamo a smettere di pensare a quei mesi indimenticabili in cui il sole caldo ci ha baciato la pelle e le stelle hanno illuminato le serate cariche di promesse, in cui ci siamo lanciate all’avventura e abbiamo fatto scoperte, incontrando nuove persone e, forse, perdendo la testa per quelche ci ha fatto battere il cuore in modo diverso. Siete tra le fortunate che quest’estate hannoqualcuno conriso, scherzato e condiviso momenti speciali, costruendo una connessione che sembrava sfidare il tempo? Beate voi. Ma ora, mentre disfate le valigie e gli amici di sempre reclamano la vostra attenzione, vi interrogate sulla natura di ciò chevissuto con questo? Era solo ...