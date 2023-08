Avellino Summer Festival | la nota dei consiglieri Guerriero | Spiniello e Melillo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti«L’rappresenta un’opportunità di crescita per la città di, per il suo appeal turistico e per le nostre attività commerciali. Come al solito, l’opposizione non è riuscita a coglierla. La minoranza ha perso per l’ennesima volta l’occasione di adoperarsi per il bene della città, concentrandosi esclusivamente sul proprio tornaconto politico ed elettorale – a dichiararlo è il capogruppo di “Viva la Libertà”, Diego. “Ne prendiamo atto – continua – questa amministrazione e questo sindaco hanno avuto fino ad oggi la forza e la capacità di assumere scelte che mai nessuno aveva avuto il coraggio di adottare: dalla delocalizzazione del terminal di Piazza Kennedy, che ha abbattuto l’inquinamento in città, alla riqualificazione di Campo ...