Avellino Summer Festival | Festa | “Massima fiducia nelle procedure adottate”

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Abbiamo appreso dai giornali della presunta apertura di un’indagine sull’. Al riguardo, voglio chiarire che è falsa, almeno fino a questo momento, la notizia relativa all’acquisizione di documenti presso la casa comunale da parte degli organi inquirenti. Ovviamente, ove ci fosse un’indagine, questa ci consentirebbe di fugare anche il solo sospetto che ci siano ombre sulledagli uffici dell’Amministrazione, che godono della nostra. Sono convintissimo dell’operato della macchina amministrativa. Per ciò che concerne la spesa, la copertura finanziaria è garantita da somme appostati in bilancio sui capitoli destinati agli eventi ed al Ferragosto. Colgo l’occasione anche sgomberare il ...

. Ieri sera l'Festival ha raggiunto nuovi vertici di emozione e partecipazione popolare, segnando una delle serate più memorabili della sua storia. Rhove Infiamma San Tommaso Il concerto di Rhove, ...... sonorità pop, energia e testi delicati e ricercati hanno reso la loro performance a dir poco straordinaria Come straordinaria è stata questa estate dell'Festival che, attraverso la ...Il concerto, parte integrante del vivace programma dell'Festival si terrà in via Lorenzo Ferrante, Rione Parco. Gli appassionati di musica non vorranno perdere questa opportunità ...

All'Avellino Summer Festival Coma Cose, Rhove e NadaMas Nuova Irpinia

Non c'è solo l'Avellino Summer Festival nel fitto calendario di iniziative varato dall'amministrazione comunale. Nell'attesa delle altre tre Notti di Venere, dall'1 al ...Sono decine e decine i documenti all'attenzione della procura di Avellino relativi all'attività svolta dall'amministrazione comunale per l'organizzazione del Summer ...