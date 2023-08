Autovelox spietati | ecco le città dove si rischia facilmente una multa

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 29 agosto 2023) In Italia esistono alcuneglisanno essere particolarmentei luoghi a cui prestare attenzione In tutte leitaliane sono presenti gli. Tuttavia questi dispositivi non sono universalmente identici tra loro. Ci sono infatti luoghi nei quali le multe prese possono presentare un conto più salato. Dunque, prima di andarci o di addentrarsi in questi luoghi, saràroso leggere le righe che seguiranno nel corso della lettura dell’articolo.trappola: occhio alla velocità (Ilovetrading.it)Di recente un’indagine condotta dal Codacons ha evidenziato come gli introiti derivanti dalle multe per eccesso di velocità siano aumentati quasi del 40%. Questi sono sicuramente degli ottimi ...