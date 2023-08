Augello | «Forse mezzo rigore su Luvumbo | ma Inter più brava!»

(Di martedì 29 agosto 2023)ha commentato la sconfitta del Cagliari contro l’per 0-2 all’Unipol Domus. Il difensore parla anche dell’episodio di, nonostante non ci fosse assolutamenteMEGLIO DI NOI ? Tommasoai canali ufficiali del Cagliari commenta la sconfitta contro l’: «È stata una partita difficile lo sapevamo,potevamo stare più attenti nel primo tempo, dove abbiamo perso qualche pallone di troppo secondo me. Nella ripresa, abbiamo rischiato meno con undi Zito e l’occasione di Azzi con parata di Sommer. Lo spirito deve essere sempre quello dell’entusiasmo, a Torino bella partita, ma l’è stata più brava di noi. Ora pensiamo a fare una buona partita al ...

5: soffre le discese di un Dumfries rinato. Poco propositivo in fase offensiva. Dossena 5,5: Ranieri 5,5 : troppa Inter anche per Sir Claudio Ranieri che, nel momento critico, avrebbe ...intercetta la sfera di testa evitando che Lautaro potesse colpire verso la porta. Due ... Staff medico in campo, il giocatore si è seduto da solo,un problema al flessore 30' LAUTAROOO ...

Troppo forti i nerazzurri per la squadra di Ranieri che si arrende per 2-0 al suo ritorno casalingo in Serie A. Nella ripresa un Luvumbo indomabile cerca il gol ...Sommer 7: Un paio di uscite pulite e una presa sicura sul tiro, forte ma centrale, di Augello. Nel secondo tempo completa l’opera con un mezzo miracolo su Azzi. Una paratona che serviva a lui e ai tif ...