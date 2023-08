Attentato don Coluccia | Congedo Fdi | ' vicinanza | società sana è dalla sua parte'

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Esprimo la mia più sentita solidarietà ea don, aggredito durante una manifestazione per la legalità. Un atto vile che non bisogna sottovalutare perché colpisce un simbolo della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Sono certo che da questa vicenda don Antonio trarrà ulteriore forza per portare avanti con ancora più determinazione le sue battaglie sapendo di poter contare sulla condivisione e gratitudine delladella. Auguri di pronta guarigione all'agente della polizia di Stato ferito nel tentativo di proteggere il religioso". Lo dichiara Saverio, deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione parlamentare Antimafia.

Attentato fallito contro il prete anti-spaccio don Coluccia RaiNews

Cronaca Roma – A Tor bella monaca in via dell’archeologia il prete anti spaccio don Antonio Coluccia è stato vittima di un attentato, un tentativo di investimento. la scorta ha fatto scudo e messo in ...Hanno provato ad investire il sacerdote impegnato nella lotta contro la droga durante una marcia per la legalità a Roma, nel quartiere Tor Bella Monaca ...