Attentato don Coluccia | Antoniozzi Fdi | ' da Gualtieri solidarietà ipocrita'

Sono certo che da questa vicendaAntonio trarrà ulteriore forza per portare avanti con ancora più determinazione le sue battaglie sapendo di poter contare sulla condivisione e gratitudine della ...Roma, 29 ago. " "Da salentina, innanzitutto, voglio ringraziareAntonio Coluccia per essere da sempre un esempio per la nostra terra e l'Italia tutta, con la sua forza d'animo e la sua grande dedizione verso il prossimo, già dimostrate in passato con le ...ConColuccia andremo avanti insieme per combattere lo spaccio e la droga, per far vincere la cultura della vita, della prevenzione, del recupero e della legalità.Coluccia è un eroe del ...

Attentato fallito contro il prete anti-spaccio don Coluccia RaiNews

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Diamo noi la solidarietà a don Coluccia, coraggio sacerdote che combatte contro la droga. La solidarietà del sindaco Gualtieri è ipocrita". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, ...Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Da salentina, innanzitutto, voglio ringraziare don Antonio Coluccia per essere da sempre un esempio per la nostra terra e l’Italia tutta, con la sua forza d’animo e la sua ...