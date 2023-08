Atletico Madrid | Simeone | 'Sappiamo cosa fare sul mercato ma c'è un pericolo'

... la SSC Napoli incontrerà una tra: Lipsia (Germania) Borussia Dortmund (Germania) Arsenal (Inghilterra) Manchester United (Inghilterra) Real(Spagna)(Spagna) Porto (Portogallo)...Anche in Liga Reale Barcellona sono state già perforate. E la situazione non cambia in Eredivisie, Primeira Liga e Premiership scozzese. Per ora, in attesa del match casalingo con ...Si tratta di Joao Cancelo dal Manchester City e di Joao Felix dall'

L'Atlético de Madrid ha ottenuto la più grande vittoria in trasferta della sua storia battendo il Rayo Vallecano per 7-0.Il portoghese adocchiato dai Reds in caso di partenza dell’asso egiziano verso l’Arabia Saudita. Avviati i contatti con l’Atletico Madrid Joao Felix, dopo il prestito al Chelsea, è ritornato ...