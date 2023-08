Atletica | Stefano Mei | “Questa è la nostra età dell’oro Jacobs e Tamberi sono icone”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 agosto 2023) “Nell’cile stagioni, i cicli, le annate. Ci sta.è laetà: 72 dei 78 azzurri portati a Budapest dal d.t. La Torre hanno gareggiato. Quattro record nazionali (tutte donne), 9 personali, 15 stagionali. In pista tutti danno il massimo. E sanno che il sostegno non è solo in denaro: chi ha le redini conosce il loro corpo e la loro mente, essendoci passato”. Queste le dichiarazioni del presidente della FederMei in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “I nostri atleti di punta ormai, riferimenti assoluti – spiega –, certo, che ormai io accosto, oltre che a Consolini, Mennea e Simeoni, alla Pellegrini e Valentino Rossi. Ma ...