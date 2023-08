Atletica | Jacobs | “Volevo mollare tutto | ma non mi sono arreso”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 29 agosto 2023) “Ho fatto una settimana in cui veramente nonpiù saperne niente, in cuiperché non stavo bene. Invece poi, da un giorno all’altro, ho capito che non potevo arrendermi”. Parola di Marcell, oggi ai microfoni di Sportmediaset. “Non saremo mai al 100% – ha spiegato l’atleta – perché c’è sempre qualcosa che succede e in più cipersone che si sentono sempre in diritto di poter dire la loro pensando che a noi non arriva niente diquesto, quando invece questa è la parte più difficile: cercare di estraniarsi da, non vedere queste cose anche se poi è difficile far finta che non esistano. Ho cercato di resettare, ho fatto una settimana in cui veramente nonpiù saperne niente, in cui ...