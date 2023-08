Atletica | Jacobs | “Voglio andarmene da Parigi da campione olimpico”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 agosto 2023) “Non saremo mai al 100% perché c’è sempre qualcosa che succede e in più ci sono persone che si sentono sempre in diritto di poter dire la loro pensando che a noi non arriva niente di tutto questo, quando invece questa è la parte più difficile: cercare di estraniarsi da tutto, non vedere queste cose anche se poi è difficile far finta che non esistano”. Queste le dichiarazioni delMarcellin un’intervista concessa ai micfrofoni di Sportmediaset dopo i Mondiali didi Budapest, dove ha ottenuto l’argento nella 4×100 con Roberto Rigali, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Dopo aver mancato la qualificazione alla finale dei 100 metri, il secondo posto nella staffetta ha cancellato parzialmente la delusione: “Ho cercato di resettare, ho fatto una settimana in cui veramente non volevo più saperne ...