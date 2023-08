Atalanta a un passo da Holm | l’esterno in arrivo in prestito con diritto di riscatto

(Di martedì 29 agosto 2023) MERCATO. Emilè vicinissimo all’: l’operazione che porterà il 23enne esterno destro svedese in nerazzurro (inoneroso condi) è ormai in dirittura di

Sarebbero diversi i calciatori coinvolti in quella che potrebbe definirsi una maxi operazione della sessione estiva, tra cui Duvan Zapata , centravanti dell'ormai ad undal ...Operazione in chiusura trae Spezia per Emil Holm . Il giocatore classe 2000 è a undalla squadra di Gian Piero Gasperini, dopo essere stato al centro del mercato anche di Juventus e Sassuolo. Holm all', ...L', d'altra parte, cerca di fare un ulterioreavanti dopo le prestazioni di alto livello che l'hanno contraddistinta negli anni recenti. Come vedere la Champions League su Sky e su ...

Torino, Buongiorno al passo d'addio Atalanta "in pressing": in granata arrivano Zapata e Soppy TorinoToday

Prosegue lo sfoltimento della rosa da parte del Crotone. Nelle scorse ore la società rossoblù ha ceduto il centrocampista Theophilus Awua all'Atalanta U23.Dalla "cantera granata" all'Atalanta Potrebbe essere questo il futuro di Alessandro Buongiorno, roccioso difensore del Torino che in queste ore è a un passo dal dire "sì" alla "Dea".