ASviS | tutto pronto per la presentazione del Rapporto 2023 | appuntamento al 19 ottobre

(Di martedì 29 agosto 2023) Di seguito, il testo dell’messo in rete (www..it) lunedì 28 agostorelativo alladel. Il documento, realizzato con il contributo di mille esperte ed esperti, offre analisi e proposte per l’avanzamento dell’Italia rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, a sette anni dalla scadenza dell’Agenda 2030. E’ giunto alla sua ottava edizione, il“L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” (https://.it//) evidenziando i progressi e ritardi del nostro Paese verso il raggiungimento dei 17 Goal dell’Agenda 2030 (https://.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/) e ...

...Da alcuni decenni raccoglie informazioni - soprattutto sulle statistiche delle temperature in... 'Non è nulla di nuovo', come afferma Luigi di Marco, segretario(Alleanza Italiana per lo ...Secondo Ivan Manzo - Referente Gdl Goal 6 - 14 - 15 dell', si può concludere (12 07 2023) che ... Soprattutto anziani, prima diover 85. Ma anche nella fascia di età dai 65 agli 84. In ...... FIAB, Salvaiciclisti, Kyoto Club, Amodo, Clean Cities,e Fondazione Michele Scarponi, la ... che prevede di abbassare il limite a 30 km/h non soltanto nel centro storico, ma inil ...

Quali parole usiamo quando parliamo di crisi climatica, ambiente, povertà e disuguaglianze, energia Tra nomi fantasiosi, caldo opprimente e alluvioni, una cosa è certa: non è il terrore che ci farà s ...le politiche sanitarie devono riconoscere le diverse esigenze delle donne e degli uomini lungo tutto il ciclo di vita, sostenendo e promuovendo una vita lunga e sana per tutti. L'accesso universale ...