ASUS smentisce la fine degli Zenfone

(Di martedì 29 agosto 2023)categoricamente le voci secondo cui la serieavrebbe avuto termine con10, lo fa con un comunicato in cui non lascia adito ad interpretazioni. All’inizio di questa settimana un rapporto proveniente da Taiwan affermava cheavrebbe staccato la spina dalla linea di smartphonedopo l’attuale generazione.10: ultimo della serie,punta sugli smartphone ROGcategoricamente la morteIn una breve dichiarazione,queste voci e afferma direttamente che10 non sarà l’ultimo dispositivo della gammae che l’azienda ...

Nel weekend sul web si era sparsa la voce secondo cui ZenFone 10 potrebbe essere l'ultimo smartphone compatto di ASUS. In un rapporto pubblicato da Gizmochina si parlava di una profonda ristruttura ...