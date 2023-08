Aste giudiziarie | perché affidarsi a consulenti d’asta professionisti

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 29 agosto 2023) Lesono procedure attraverso le quali beni come case, automobili o aziende vengono venduti per saldare debiti. Gli indicatori suggeriscono un potenziale aumento dellenel secondo semestre del 2023. Questo a causa dei crescenti tassi di interesse e dell’inflazione, fattori che mettono sotto pressione la capacità di spesa e di rimborso dei mutui delle famiglie italiane. Chi desidera comprare immobili all’asta è sicuramente lusingato dalle diverse offerte “acquista immobili a sconto“. Tuttavia, per navigare con successo in questo scenario, l’esperienza deiesperti diventa fondamentale. Cos’è un’asta giudiziaria eè complessa? Leoffrono la possibilità di ottenere beni di valore a prezzi ...