Associazione Mondragone Bene Comune | il trasporto scolastico non può purtroppo essere gratuito

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 29 agosto 2023). Alla fine non abbiamo potuto sapere se ci si è introdotti abusivamente (commettendo un reato) nel Campo sportivo comunale, che è tuttora un “cantiere aperto” e, quindi, impraticabile e privo di collaudo, oppure si è stati autorizzati formalmente e, in questo caso, da chi e sulla base di quale procedura regolamentare e a fronte di quali tariffe incassate. L’unica reazione è stata di parte, che -proprio perché di una parte già conosciuta- non aggiunge nulla, a parte i toni. Dalle parti del Sindaco, invece, soltanto un assordante silenzio. Sindaco che avrebbe avuto invece il dovere di intervenire e chiarire, ristabilendo verità, correttezza e legalità. E difendendo una forza politica, il MovimentoAttiva e il Consigliere Pizzella che hanno fatto soltanto il proprio dovere civico e politico. E così, non prendendo posizione, lasciando ...