Ascolti TV di lunedì 28 agosto | Il Giovane Montalbano | Volley maschile e Maurizio Costanzo show | chi ha vinto

(Di martedì 29 agosto 2023) I programmi più visti in TV di28con Il2 su Rai 1, ilsu Rai 2 e lo specialesu Canale 5.TV di28: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la replica de Il2, l'incontro Italia-Belgio degli europei disu Rai 2 e il- Speciale 20 Anni in occasione del compleanno del compiantosu Canale 5. E ancora film, serie televisive e attualità. Ecco i dati auditel delle ...

... poiché a partire da11 settembre tornerà a condurre il programma Storie Italiane alle 9:50. ... Negli ultimi anni, la sua trasmissione ha ottenuto importanti risultati in termini di, e ......vesti di Vittorio Conti per lanciare il promo della prossima stagione della soap che partirà... quest'anno infatti la soap record diha il compito di trainare La vita in diretta di ......di quanto era stato annunciato ai palinsesti Mediaset la soap opera turca campione diin ... La conduttrice sarà al timone di una nuova stagione di Uomini e donne, in partenza11 settembre ...