Arriva la Superluna blu più grande del 2023 | quando e come guardare il cielo

(Di martedì 29 agosto 2023) Appuntamento fissato la notte tra il 30 e il 31 agosto, in cui insvetterà lablu piùdi quest’anno. Per vedere lablu occerrerà puntare la sveglia per le prime ore del mattino. Dato che questa è la seconda luna piena che si verifica nello stesso mese, questa luna piena, nella tradizione anglosassone, è chiamata “luna blu”. A rendere questa luna ancora più singolare c’è il fatto che sarà la luna piena piùdell’anno, inoltre le due lune piene di agosto sono entrambe Superlune, perché si verificano alla minima distanza dalla Terra.spiega alla stampa l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, per osservare questa luna i momenti migliori per alzare gli occhi alsaranno al ...

...letti La sanguinosa storia che Oppenheimer non racconta di Ngofeen Mputubwele Come la saga di Blackwater è diventata il vero caso editoriale dell'estate italiana di Daniele Biaggila...... questo inconsueta vicinanza al nostro Pianeta renderà la Luna la più grande e bella dell'anno , appunto una ''. In secondo luogo, si tratterà di una Luna piena 'extra' rispetto al ......letti La sanguinosa storia che Oppenheimer non racconta di Ngofeen Mputubwele Come la saga di Blackwater è diventata il vero caso editoriale dell'estate italiana di Daniele Biaggila...

Superluna blu 2023, quando sarà e come vederla WIRED Italia

La prossima Luna piena sarà una Superluna ed è una “Blue Moon” (spoiler, non cambierà colore). Scopriamo il motivo di questo nome Quando senti qualcuno… Leggi ...Spettacolo in cielo Il nostro satellite si troverà molto vicino alla Terra: per questo apparirà più grande e più luminosa. Il fenomeno sarà visibile in Italia giovedì a partire dalle 20:20 Nella notte ...