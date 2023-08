la "blu". Nella notte tra il 30 e il 31 agosto comparirà in cielo la terza Superluna del 2023, lapiena più grande dell'anno e la seconda dello stesso mese (dopo quella del primo ...il 31 agosto laBlu, la secondapiena in un mese di calendario. L'Istituto Nazionale di Astrofisica spiega su media.inaf.it che il colore non vuole avere una spiegazione scientifica ...La secondapiena di uno stesso mese, relativamente rara, viene chiamata nella tradizione anglosassone 'Blu', il che non ha nulla a che vedere con il reale colore del nostro satellite: in ...

Arriva la Luna Blu, seconda Superluna del mese di agosto 2023 - Il ... Il Sole 24 ORE

Milano, 29 ago. (askanews) - Arriva la "Luna blu". Nella notte tra il 30 e il 31 agosto comparirà in cielo la terza Superluna del 2023, la Luna piena più grande dell'anno e la seconda dello stesso ...Arriva il 31 agosto la Luna Blu, la seconda Luna piena in un mese di calendario. L'Istituto Nazionale di Astrofisica spiega su media.inaf.it che il colore non vuole avere una spiegazione scientifica ...