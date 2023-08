Arriva all’OM | la data è fissata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 agosto 2023) Sotto contratto fino al 30 giugno 2025 con l’Anderlecht, Michael Murillo è pronto a continuare la sua carriera. Il 27enne terzino destro arriverà a Marsiglia lunedì per sottoporsi alle visite mediche. Michael Murillo dovrebbe poi firmare un contratto di tre stagioni con l’OM. Da parte sua, l’Anderlecht dovrebbe incassare un assegno di 2,5 milioni di euro, esclusi i bonus. Pablo Longoria ha scelto di affiancare a Jonathan Clauss, sulla fascia destra della difesa dell’OM, Michael Murillo. Il 27enne difensore panamense, sotto contratto con l’Anderlecht fino al 30 giugno 2025, dovrebbe firmare per il club prima della fine della finestra di trasferimento estiva, prevista per il 1° settembre in Francia. Michael Murillo firmerà per l’OM Secondo le informazioni diffuse da Sacha Tavolieri sul suo account X, Michael Murillo dovrebbere a ...