Arisa gela Madame su Instagram | la replica | “Vestiti elegante | ti porto a cena”

Leggi su dilei

(Di martedì 29 agosto 2023) Botta e risposta trasu. La foto in questione è quella in cui l’artista di Pignola compare senza veli e che ha generato decine di migliaia di commenti, tra i quali compare anche quello di Francesca Calearo. Il suo Ti amo ha infatti scatenato la reazione di Rosalba Pippa, che l’ha accusata di non risponderle mai. Botta e risposta tra, laal commento velenoso “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”, ha scritto piccata, che risponde così al Ti amo – con tanto di emoji a cuoricino – lasciato dasotto le sue foto senza veli. Un ghosting tra artisti che ha generato moltissimo interesse tra gli utenti, in gran parte schierati al fianco di Rosalba Pippa e della sua reazione ...