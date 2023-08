Arisa gela Madame dopo le foto nuda | la cantante replica così alla collega | “Vestiti elegante”

Leggi su tpi

(Di martedì 29 agosto 2023)le, laNuova puntata della telenovela: quest’ultima, infatti, hato al commento piccato dellache in breve tempo aveva fatto il giro della rete.essersi mostrata completamentesu Instagram, infatti,aveva ricevuto numerosi like e commenti, tra cui quello diche le aveva scritto: “Ti amo”. Ladi, però, aveva lasciato tutti a bocca aperta. “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai – ha scritto la ...