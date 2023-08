Aris Limassol vs Slovan Bratislava – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo la sconfitta dell’andata, l’cercherà di ribaltare la situazione quando giovedì 31 agosto accoglierà loall’Alphamega Stadium per la seconda parte dei playoff di qualificazione all’Europa League. La scorsa settimana i campioni ciprioti sono stati sconfitti per 2-1 al Tehelne pole, in una partita in cui l’arbitro Willie Collum ha comminato ben 11 ammonizioni. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’, che ha debuttato ...