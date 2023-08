(Di martedì 29 agosto 2023) Il Comune di Fiesole pronto a installare gli stessi velox del Varlungo sulle principali arterie in collina. Saranno posizionati a Bersaglio, Ellera e Pian di San Bartolo. 'Servono per prevenzione, non ...

Il Comune di Fiesole pronto a installare gli stessi velox del Varlungo sulle principali arterie in collina. Saranno posizionati a Bersaglio, Ellera e Pian di San Bartolo. 'Servono per prevenzione, non ...Il Comune di Fiesole pronto a installare gli stessi velox del Varlungo sulle principali arterie in collina. Saranno posizionati a Bersaglio, Ellera e Pian di San Bartolo. 'Servono per prevenzione, non ...

Aretina, Faentina e Bolognese: in arrivo tre velocar, occhio alle multe LA NAZIONE

Il Comune di Fiesole pronto a installare gli stessi velox del Varlungo sulle principali arterie in collina. Saranno posizionati a Bersaglio, Ellera e Pian di San Bartolo. "Servono per prevenzione, non ...