Arabia Saudita | Moratti “assolve” Mancini | “Impossibile dire no | ma…”

Il turbolento divorzio dalla nazionale italiana, ha portato Mancini a trovare rifugio in, dove è stato accolto con un contratto milionario da 30 milioni a stagione fino al 2027. ..."Non sono un mago". Roberto Mancini, al debutto come ct dell', si è vestito dei panni umili per superare il primo test con il nuovo pubblico senza indulgere però al pessimismo di maniera. Non è sicuramente il tipo come dimostra il precedente ...Ma, certamente, non è nelle corde dei nuovi entrati a far parte del gruppo, in particolare dell'che vive dei petroldollari, cosi' come gli Emirati Arabi Uniti. 'Non è un'alternativa ...

Mancini in Arabia: "Sono orgoglioso di essere qui. A metà agosto i primi contatti" La Gazzetta dello Sport

Lo rende noto il quotidiano emiratino The National. Le scoperte includono serbatoi utilizzati per costruire depositi di acqua piovana nelle case e per l'industria, ha affermato il comitato per il ...La Juventus ha ritrovato Paul Pogba, ma in casa bianconera c'è ancora grossa preoccupazione per le ultime battute del mercato. In particolare, riporta la Gazzetta dello Sport, è in arrivo per Pogba un ...