Arabia Saudita | Magath difende Mancini e gli altri | “Criticate loro | ma non politici e affaristi”

(Di martedì 29 agosto 2023) L’allenatore ed ex stella del calcio tedesco Felix, oggi 70enne, ha definito “ipocrite” le critiche rivolte ai calciatori che si recano in. Il giorno dopo la presentazione ufficiale di Robertocome nuovo ct della Nazionaleha dichiarato che anche lui non escluderebbe la possibilità di accettare un incarico da allenatore se arrivasse un’offerta. “Non trovo moralmente giusto che ora si distinguano gli atleti e che gli atleti raggiungano ciò che ie gli uomini d’affari non hanno ottenuto – ha dettoin un webshow tedesco – Tutti fanno affari dove possono fare affari. E poiché i sauditi ora hanno scelto i calciatori, questi calciatori dovrebbero salvare il mondo? Non credo che il mondo funzioni ...

... Massimo Moratti ha commentato sia la lotta scudetto che la scelta di uno dei suoi storici allenatori, Roberto Mancini , di dire addio alla Nazionale Italiana per sposare quella dell'. ...E' ovviamente molto diffusa nei Paesi musulmani, inl'abaya di colore nero è stata obbligatoria per le donne in pubblico fino al 2018, data in cui il principe Mohammed bin Salman ne ha ...... secondo il Daily Mail , il 32enne ex Real Madrid può annunciare il ritiro dopo aver rifiutato diverse proposte dall'America (Vancouver Whitecaps), dall'e dalla Francia.

Mancini in Arabia: "Sono orgoglioso di essere qui. A metà agosto i primi contatti" La Gazzetta dello Sport

Clamorosa svolta per Eden Hazard: secondo il Daily Mail, il 32enne ex Real Madrid può annunciare il ritiro dopo aver rifiutato diverse proposte dall'America (Vancouver Whitecaps), dall'Arabia Saudita ...Lo rende noto il quotidiano emiratino The National. Le scoperte includono serbatoi utilizzati per costruire depositi di acqua piovana nelle case e per l'industria, ha affermato il comitato per il ...