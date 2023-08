Aprilia Doppio atto incendiario contro il titolare di una panineria

(Di martedì 29 agosto 2023)– Notte di terrore ad, dove si sono verificati due atti incendiari, entrambi direttiildellasita in Via delle Regioni. Un individuo sconosciuto ha tentato di incendiare l’attività commerciale utilizzando liquido infiammabile per cosparge la serranda. Sebbene le fiamme non siano riuscite a penetrare all’interno grazie all’intervento tempestivo dei L'articolo Temporeale Quotidiano.

Mariani della sezione die da lui trasformati fulminando il portiere Milinkovic Savic su ... Uno dei suoi guizzi col turbo produce dopo unscambio con l'amico di oltre oceano Pulisic il ...In Austria ha messo a segno ilhat - trick , anzi, ilGrande Slam: pole, vittoria, ... Per finire, il dato sulle moto italiane , visto che anchesi è messa in mezzo (a Silverstone) ...Leggi Anche Colaninno, addio al raider "padano" deldisastro Telecom e Alitalia Prendete l'... Per non dire dell'che vince nel MotoGp, drive in cui ha creduto fin da quando alla Piaggio ...

Aprilia, doppio attentato contro un giovane imprenditore – Luna ... Lunanotizie

È stata una notte di fuoco, quella tra domenica e lunedì, ad Aprilia. In meno di un’ora, tra le 4:00 e le 5:00, due attentati incendiari diretti verso il titolare di una nota Panineria, in via delle ...Nella notte, qualcuno ha tentato di incendiare l'attività commerciale di un giovane imprenditore di Aprilia probabilmente cospargendo la serranda con liquido infiammabile ...