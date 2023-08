Apple presenterà gli iPhone 15 il 12 settembre

(Di martedì 29 agosto 2023) Arrivati in questi minuti gli inviti per l'evento di, che sarà come lo scorso anno in streaming dallo Steve Jobs Theater di Cupertino....

Tra circa un paio di settimane,i nuovi iPhone 15 . Come da tradizione, c'è grande attesa per i nuovi smartphone che, molto probabilmente, si riveleranno un successo commerciale, ...Con una lunghezza di circa 4 metri, la vetturaun design elegante ma anche sportivo, con ... compatibile conCarPlay e Android Auto wireless. Altre novità includono un a basetta per la ......chelo abbia modificato in una variante leggermente più scura , il cui nome però non dovrebbe cambiare rispetto al passato. La variante argento risulterà sempre disponibile ma pare...