Antropologia | la scoperta | l’uomo di Neanderthal potrebbe aver indossato calzature

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 agosto 2023) Gli antichi esseri umaniroscarpe già più di 100mila anni fa. A sostenerlo, uno studio della Nelson Mandela University di Gqeberha, in Sudafrica, pubblicato su Ichnos, sulla scorta di impronte, probabilmente lasciate da antiche, rinvenute in tre siti archeologici. Datarle, tuttavia, è difficile. Secondo la ricerca, anche ominidi come iro. «Non pretendiamo die prove definitive», ha affermato il ricercatore Charles Helm. È stata la sua squadra a studiare i tre siti, ognuno dei quali presenta quelle che sembrano essere impronte di sandali conservate. A Kleinkrantz, nel Garden Route National Park, il gruppo di Helm ha trovato una lastra ...