Antonino Spinalbese | gesto inaspettato nei confronti di Stefano De Martino | ecco cosa ha fatto

(Di martedì 29 agosto 2023) Scorre buon sangue traDe? Degli ex di Belen Rodriguez, insieme, si sa relativamente pochissimo. Entrambi, comunque, hanno svolto egregiamente il loro ruolo di padre neidi Santiago e Luna Marì. Ildi: c’entraDehaQuandosi trovava nella Casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

I conflitti più accessi sono stati sicuramente quelli cone Cristina Quaranta , ma anche con tanti altri concorrenti come Sofia Giaele De Donà , Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli ...È importante ricordare che dalla relazione tra Stefano e Belen è nato Santiago , mentre dalla storia tra la Rodriguez eè nata Luna Marí . Al momento attuale, Belén non ha ...Stando alle voci circolate negli ultimi tempi, i due si sarebbero conosciuti nel periodo in cui la showgirl frequentava ancora, il padre della secondogenita di Belen. In quel ...

Antonino Spinalbese, gesto inaspettato nei confronti di Stefano De Martino Blog Tivvù

I due si sarebbero conosciuti nel periodo in cui la showgirl frequentava Antonino Spinalbese. All’epoca tra loro esisteva già una solida amicizia che solo di recente si è trasformata in qualcosa di ...I conflitti più accessi sono stati sicuramente quelli con Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta, ma anche con tanti altri concorrenti come Sofia Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli che, ...